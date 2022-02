« Rewild, la nature reprend ses droits » puis « Dans les yeux de Thomas Pesquet » ce soir sur M6 (lundi 7 février 2022)

5 ( 5 )

« Rewild, la nature reprend ses droits » puis « Dans les yeux de Thomas Pesquet » c’est ce soir, lundi 7 février 2022, dès 21h10 sur M6 ou bien sûr sur 6PLAY pour voir ces programmes en streaming vidéo puis en replay.







🌱« Rewild, la nature reprend ses droits »🌱

Diffusé dans le cadre de la semaine green, ce documentaire événement met en lumière des initiatives à travers le monde pour « réensauvager » la planète… et la sauver !

Le Rewilding, en français le « réensauvagement », est un mouvement qui grandit depuis une vingtaine d’années un peu partout dans le monde. Il s’agit de restaurer des écosystèmes, réparer la nature martyrisée par l’homme. Sur tous les continents, des expériences parfois immenses sont lancées, la plupart du temps par des personnes ou des institutions privées. Ces hommes et ces femmes consacrent leur temps, leur énergie et souvent leur argent à tenter de sauver notre terre.







👨‍🚀 « Dans les yeux de Thomas Pesquet »👨‍🚀

Raconté par Marion Cotillard, ce film retrace 6 mois de mission de Thomas Pesquet en 2016, à 400 km d’altitude, depuis la préparation à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le vide spatial. Embarquez avec l’astronaute français pour un fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace.



🌱 Rewild, la nature reprend ses droits

À propos de la semaine Green

Alors que les effets du dérèglement climatique se font de plus en plus visibles et que la préservation de notre planète sera un des principaux enjeux de l’élection présidentielle à venir, le Groupe M6 s’engage à nouveau avec la troisième édition de sa Semaine Green. Après avoir été suivies par plus de 30 millions de téléspectateurs lors des deux premières éditions, les antennes du Groupe M6 se mettent au service de la cause environnementale du 6 au 13 février 2022 pour informer, sensibiliser et offrir des solutions aux Français. Le Groupe M6… engagé par nature…

