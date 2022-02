« Je te promets » du 7 février 2022 : les deux épisodes de ce soir sur TF1 (saison 2)

5 ( 3 )

« Je te promets » du 7 février 2022. Le « This Is Us » français est de retour ce soir sur TF1 pour la suite de la 2ème saison. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis en replay sur MYTF1 pour deux épisodes inédits !







Au casting cette année encore Camille Lou, Hugo Becker, Marilou Berry, Guillaume Labbé ou bien encore Narcisse Mame.

« Je te promets » du 7 février 2022 : les deux épisodes de ce soir

Épisode de 21h10 : En 1998, Mica est voué à un bel avenir dans le club de football où il a fait sa formation, mais il a plus d’ambition encore et nargue le sélectionneur venu lui faire une proposition. Pour le Mica d’aujourd’hui, la journée est moins glorieuse : il a une scène importante avec le mythique Jean-Marc Barr, mais il perd complètement ses moyens face à lui. Maud apprend qu’elle est enceinte, mais refuse d’en parler, contrairement à Tanguy qui veut le crier sur tous les toits. Mathis est toujours en mauvais termes avec Rose qui va jusqu’à détruire le roman de son père, Amidou.



Épisode de 22h05 : Mathis a 17 ans et il est toujours à la recherche de ses origines. Il passe alors une annonce pour retrouver sa mère biologique. Mica, qui s’est blessé durant une cascade pendant son tournage, saborde sa convalescence de peur de perdre son rôle. Tanguy s’est mis tout seul dans la panade : il a dit à sa mère que Maud était sa coloc. Il va devoir assumer maintenant qu’elle arrive à la maison pour le voir. Mathis, quant à lui, tombe enfin sur une offre d’emploi qui l’intéresse mais Jacques, l’ancien compagnon d’Amidou, débarque chez lui et lui fait des révélations qui le chamboule.

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre série a rencontré un beau succès d’audience en réunissant pour son lancement 3.39 millions de fans moyenne pour 17.1% de part de marché sur l’ensemble du public et 28.3% sur les FRDA-50 (femmes de moins de 50 ans responsables des achats, ndrl). TF1 était leader des audiences de la première partie de soirée lundi dernier.

