« Qui veut être mon associé ? » du 2 février 2022 : ce soir M6, l’épisode n°5 avec…

« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 2 février.2022. Ce soir sur M6, nouveau numéro de la nouvelle saison de « Qui veut être mon associé ? ». Rendez-vous pour l’épisode n°5 dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY. Pour mémoire, la chaîne a choisi de s’engager auprès des entrepreneurs car elle voit, avec “Qui veut être mon associé ?” une nouvelle opportunité de valoriser l’initiative, l’innovation et d’apporter une alternative au développement de bonnes idées et de projets novateurs.







À propos de cette saison 2

Des passionnés de tout âge qui ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains commencent tout juste à développer leur idée alors que d’autres vivent déjà de leur projet.

À tous, il manque pourtant un élément crucial pour naître ou grandir : de l’accompagnement, des conseils et du financement pour aller au bout de leur rêve. Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer des investisseurs, eux-mêmes créateurs d’entreprise à succès en France. Ils vont avoir quelques minutes pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

Dans cette saison 2, 30 nouvelles histoires entre business et émotion avec bien sûr de nouveaux investisseurs comme ANTHONY BOURBON, SOPHIE MECHALY, JEAN-PIERRE NADIR ou bien encore ISABELLE WEILL.



« Qui veut être mon associé ? » du 2 février 2022 : et avec ce soir…

Cette semaine 5 nouveaux passionnés vont avoir l’occasion unique de présenter leur projet à nos experts de l’entreprenariat. Ils auront quelques minutes pour convaincre les investisseurs de s’engager à leurs côtés. Une rencontre qui peut changer leur vie ! Découvrez-les en images avec la bande-annonce de cette nouvelle émission.

"Il faut réussir à casser les codes" 👊

Les entrepreneurs cherchent à séduire les investisseurs !

📺 #QVEMA, mercredi à 21.10 en partenariat avec @20Minutes et @RTLFrance pic.twitter.com/CkSRdoyXLj — M6 (@M6) January 31, 2022

Pour en voir plus, rendez-vous dès 21h10 sur M6 et 6PLAY pour le replay dans un nouveau numéro de « Qui veut être mon associé ? »

