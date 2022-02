Un si grand soleil en avance : Lucille blessée par balle et hospitalisée (résumé + vidéo épisode n°842 du 15 février 2022)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 15 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus pour Lucille ce soir dans votre série « Un si grand soleil ». En effet, la jeune femme s’est fait tirer dessus et est hospitalisée d’urgence. Elle doit subir une opération, David se charge de prévenir Akim…







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 842



Lucille est admise en urgence à l’hôpital, elle a pris une balle… David la reconnait et prend son téléphone pour appeler Akim. Il le prévient que sa petite amie est au bloc opératoire, il en saura plus par les médecins sur place.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 15 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

