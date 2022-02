Un si grand soleil en avance : Mo découvre la vérité sur Joël (résumé + vidéo épisode n°839 du 11 février 2022)

5 ( 4 )

Un si grand soleil du 11 février en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Mo va apprendre la vérité sur Joël ce soir dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, Lucille va la prévenir que Joël est un escort !







Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et dès maintenant en replay streaming gratuit sur France.TV

Un si grand soleil résumé de l’épisode 838



Lucille appelle Mo et l’informe que Joël est un escort. David s’en est souvenu pendant sa séance d’hypnose : elle voulait se lâcher et coucher avec un inconnu, Lucille avait le numéro de Joël dans son portable et l’a appelé. Mo est sous le choc et confronte Joël, qui devient violent et exige qu’elle lui donne son téléphone…

Et alors que Claire et Janet se confrontent vivement et que Claudine enfonce le clou, Alex et Yann font face à un flagrant délit.

Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 11 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

