Plus belle la vie en avance : Rochat manipulé ? (vidéo PBLV épisode n°4479)

Rochat est-il manipulé par Malika la semaine prochaine dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie ? C’est la question que les colocs se posent après l’augmentation du loyer…







Dans l’épisode de jeudi prochain, Mouss et Nathan interrogent Rochat au lycée et l’informent qu’ils vont sûrement partir !

Rochat met le plan de Malika a exécution : il augmente le loyer de la coloc. Les colocs sont écœurés et Barbara piquée au vif, annonce à ses colocataires qu’elle quitte l’appartement. Elle habitera au-dessus du Marci, où le studio est libre. Au lycée, Nathan et Mouss tentent de comprendre comment Rochat as pu leur faire ça…



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4479 du 17 février 2022

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv en cliquant ici.

