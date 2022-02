« Secrets d’histoire » du 28 février 2022 : ce lundi soir sur France 3, Le Grand Condé (vidéo)

5 ( 4 )

« Secrets d’histoire » du 28 février 2022. Ce lundi soir, dans un numéro inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern nous propose d’en découvrir un peu plus sur Le Grand Condé. Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours. Titre de ce numéro exceptionnel : « Le Grand Condé, le rival de Louis XIV ».







Dans cet épisode inédit de Secrets d’histoire, Stéphane Bern vous invite à découvrir la destinée hors du commun d’un personnage incroyable, le duc d’Enghien, Louis II de Bourbon-Condé, premier prince de sang et cousin du roi Louis XIV. Celui que l’on appellera bientôt le Grand Condé !

Depuis le château de Chantilly, car c’est en partie à lui que l’on doit ce joyau de notre patrimoine, Stéphane Bern vous invite à découvrir la vie de ce véritable prince rebelle, fier de son rang et conscient de sa valeur, un guerrier exemplaire dont on dit qu’il passa plus de temps à cheval que dans un lit.

C’est un homme complexe et terriblement ambitieux, dont la haine démesurée envers le cardinal Mazarin le pousse à trahir son roi.



Condamné à mort, déchu de tous ses titres et de ses biens, c’est en exil et loin de la cour qu’il va préparer son retour en grâce. Apaisé et changé, il revient en France avec pour seul objectif : servir à nouveau la couronne et retrouver son statut de premier prince de sang.

Côté cœur, le Grand Condé reste aussi un mystère. Mariage arrangé, infidélités et relations ambiguës avec son lieutenant le duc de Châtillon qui le plongent dans une profonde tourmente.

C’est aussi chez lui, entre les murs et sous les ors du château de Chantilly, que le célèbre maître d’hôtel Vatel se suicide à l’occasion d’un dîner fastueux en l’honneur du roi et au cours duquel rien ne se passe comme prévu.

Alors partons à la découverte du flamboyant Louis II de Bourbon, dit « le Grand Condé », et de son magnifique château de Chantilly où la vie de cour est aussi brillante qu’à Versailles.

Et pour la première fois, depuis la chapelle des Cœurs du domaine de Chantilly, Stéphane Bern révèle les cœurs embaumés des princes de Condé, jamais montrés au public !

Avec la participation de

Mathieu Deldicque , conservateur du patrimoine (musée Condé – Château de Chantilly)

, conservateur du patrimoine (musée Condé – Château de Chantilly) Nicole Garnier , conservatrice générale du patrimoine (musée Condé – Château de Chantilly)

, conservatrice générale du patrimoine (musée Condé – Château de Chantilly) Jean-Christian Petitfils , historien

, historien Thomas Bauduin , guide du palais Jacques-Cœur

, guide du palais Jacques-Cœur Stanis Perez , historien de la médecine

, historien de la médecine Xavier Le Person , historien

, historien Patrice Petit , historien local (de la bataille de Rocroi)

, historien local (de la bataille de Rocroi) Dominique Prévôt , chargé d’études documentaires (musée de l’Armée, Paris)

, chargé d’études documentaires (musée de l’Armée, Paris) Sylvie Le Ray Burimi , conservatrice en chef du patrimoine (musée de l’Armée, Paris)

, conservatrice en chef du patrimoine (musée de l’Armée, Paris) Yann Sordet, directeur des bibliothèques (bibliothèque Mazarine)

directeur des bibliothèques (bibliothèque Mazarine) Pascal Monnet , administrateur du château de Vincennes

, administrateur du château de Vincennes Marie-Pierre Dion, conservatrice générale de la bibliothèque (et des archives) de Chantilly

conservatrice générale de la bibliothèque (et des archives) de Chantilly Guillaume de Guitaut , descendant de Guillaume de Guitaut

, descendant de Guillaume de Guitaut Patrice Vansteenberghe , propriétaire du château de Vallery

, propriétaire du château de Vallery Sophie Bienaimé, directrice équestre et artistique (musée du Cheval – Chantilly)

