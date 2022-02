Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 12 mars 2022

5 ( 1 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 12 mars 2022 – Alors que le week-end se termine, comme chaque dimanche soir, il est temps pour les fans du feuilleton « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 7 au samedi 12 mars 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Attention, France 2 ne diffusera pas d’épisode le mardi 8 mars, pour cause d’émission politique, ni le vendredi 11 mars pour cause de rugby. Mais un épisode sera diffusé le samedi 12.

Et dans deux semaines, on peut vous dire que Levars cherche toujours un gérant pour le camping. Et Yasmine est toujours forcée d’accomplir des missions dont elle se passerait bien…



Quant à Anissa, elle reçoit une réponse importante.

Lundi 7 mars 2022, épisode 856 : Tandis que Yasmine essaie de garder son sang-froid, Elisabeth restera-t-elle de mauvaise foi ? De son côté, Anissa reçoit une réponse pour une démarche qu’elle a gardée secrète jusqu’au bout.

Mardi 8 mars 2022 : pas d’épisode

Mercredi 9 mars 2022, épisode 857 : Alors que Gary monte sur ses grands chevaux, Blamont cherche à se placer comme nouveau gérant du camping. Pendant ce temps, Yasmine ne compte plus se laisser faire, et Margot s’amuse à taquiner son beau-frère.

Jeudi 10 mars 2022, épisode 858 : Tandis que Cécile a des petits secrets pour son conjoint, Levars est sûr d’avoir trouvé le gérant idéal pour le camping. De son côté, Yasmine est toujours taraudée par quelque chose…

Vendredi 11 mars 2022 : pas d’épisode

Samedi 12 mars 2022, épisode 859 : résumé à venir

