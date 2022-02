Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 5 mars 2022

5 ( 4 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 5 mars 2022 –Il est l’heure pour les fans de « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui va se passer prochainement dans le feuilleton quotidien. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 28 février au samedi 5 mars 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Attention, France 2 ne diffusera pas d’épisode le jeudi 3 mars, pour cause d’émission politique. Mais un épisode sera diffusé le samedi 5.

Et dans deux semaines, on peut vous dire qu’il est l’heure des présentations officielles pour Arthur avec sa petite amie. Quant à Yasmine, elle a encore une nouvelle mission et se sent prise au piège…



Publicité





Quant à Gary, il ne va pas bien.

Lundi 28 février 2022, épisode 846 : Tandis que Gary se sent de plus en plus dépassé par les événements, Léo mène sa petite enquête, mais Dylan aussi. Quant à Myriam, saura-t-elle trouver les bons alliés dans une situation de crise ?

Mardi 1er mars 2022, épisode 847 : Alors que Gary a une théorie pour expliquer ses malheurs, Lucille mène l’enquête sur un fait divers croustillant. Pendant ce temps, la police enquête sur un car-jacking ayant provoqué la mort d’un passant, et Yasmine doit accepter une nouvelle mission.

Mercredi 2 mars 2022, épisode 848 : Tandis qu’Arthur veut présenter sa copine à toute sa famille, Elisabeth promet de faire des efforts. De son côté, Florent est déterminé à aider sa stagiaire, et Yasmine subit de plus en plus la situation.

Jeudi 3 mars 2022 : pas de diffusion

Vendredi 4 mars 2022, épisode 849 : Tandis qu’Arthur est douché dans son enthousiasme, Alain prend la mesure du problème. De son côté, Christophe a des secrets pour sa compagne, et le danger se rapproche pour Kim.

Samedi 5 mars 2022, épisode 850 : résumé à venir

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 14 au 19 février 2022 en cliquant ICI

du 21 au 26 février 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note