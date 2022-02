Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 26 février 2022

5 ( 5 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 26 février 2022 – Alors que le week-end se termine, comme tous les dimanches soirs, il est temps pour les fans de la série « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 21 au samedi 26 février 2022.







Attention, France 2 ne diffusera pas d’épisode le jeudi 24 février, pour cause d’émission politique. Mais un épisode sera diffusé le samedi 26.

Et dans deux semaines, on peut vous dire que Johanna est de retour à Montpellier tandis que Claire et Florent visitent la maison dont ils rêvent.



De son côté, Driss s’inquiète pour sa mère et Myriam met l’équipe de L Cosmétiques sous pression…

Lundi 21 février 2022, épisode 846 : Alors que Myriam met la pression à ses équipes pour relancer les ventes, Claire et Florent visitent la maison de leurs rêves. De son côté, Gary voit les choses en grand.

Mardi 22 février 2022, épisode 847 : Alors que Johanna est ravie de rentrer à Montpellier, Myriam sait désormais ce qu’elle veut. De son côté, Anissa voit clairement où sont ses priorités, et Gary n’a pas la conscience tranquille.

Mercredi 23 février 2022, épisode 848 : Tandis que Dylan a des soupçons quant aux activités d’un de ses anciens clients, Janet est prête à prendre sur elle pour apaiser les choses. Pendant ce temps, Driss s’inquiète pour sa mère.

Jeudi 24 février 2022 : pas de diffusion

Vendredi 25 février 2022, épisode 849 : Alors que Gary est sur des charbons ardents, Claudine ne se prive pas de dire ce qu’elle pense. Pendant ce temps, Claire veut aller de l’avant, et la soirée d’Enric s’annonce mémorable…

Samedi 26 février 2022, épisode 850 : résumé à venir

