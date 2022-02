« Mon inconnue » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir, lundi 7 février 2022 (inédit)

5 ( 4 )

« Mon inconnue », une comédie romantique qui fait du bien et qui sera diffusée ce soir, lundi 7 février 2022, dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct. Inédit en clair, ce film est notamment porté par François Civil et Joséphine Japy.







« Mon inconnue » : l’histoire

💞💞💞 Lycéens tous les deux, Olivia et Raphaël s’aiment comme des fous. Quelques années plus tard, alors qu’elle continue à passer des concours difficiles, Olivia supporte de moins en moins de se voir délaissée par Raphaël, devenu auteur de BD à succès. Un énième clash, et la dispute de trop. Pour Raphaël, le conte de fée va virer au cauchemar. Un beau matin, il se réveille dans un monde qu’il ne reconnaît pas. C’est la panique, d’autant qu’Olivia, devenue une grande interprète, ne le reconnaît plus. 💞💞💞

Interprètes, casting

Dans les rôles principaux : François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche, Edith Scob, Amaury de Crayencour, Juliette Dol, Samir Boitard…

Le saviez-vous ?

Pour cette comédie romantique à la fois attachante et fantastique, François Civil a été récompensé du Prix d’interprétation à l’Alpe d’Huez en 2019.



La bande-annonce

Et comme toujours on finit avec la bande-annonce de votre film…

Une comédie romantique qui fait du bien… 💞 « Mon inconnue » avec François Civil et Joséphine Japy, c'est lundi à 21.10 ! pic.twitter.com/27TQZsNXRF — France 3 (@France3tv) February 5, 2022

« Une comédie romantique doit autant faire rire que raconter une belle histoire d’amour » a déclaré Hugo Gélin, le réalisateur du film. Et vous allez voir ce soir sur France 3 que ce film remplit parfaitement cette mission.

