Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 11 février 2022

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 11 février 2022 – C’est la fin du week-end et comme toujours les dimanches soirs, il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Un si grand soleil » de découvrir ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 7 au vendredi 11 février 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Attention, il n’y aura pas d’épisode le jeudi 10 février pour cause d’émission politique sur France 2.

Et dans deux semaines, on peut vous dire que Mo va se retrouver dans une situation compliquée tandis qu’Alix va se trouver une nouvelle passion.



De leur côté, Claire et Janet vont au clash…

Lundi 7 février 2022, épisode 836 : Alors que Mo ne semble pas décidée à investir et que David découvre un secret très embarrassant, Claudine choisit d’aider de son mieux Valérie.

Mardi 8 février 2022, épisode 837 : Alors que Mo doit répondre à de très nombreuses questions, Alix semble transporter par une nouvelle passion. Comment réagira Virgile ?

Mercredi 9 février 2022, épisode 838 : Alors que Claire et Janet se confrontent vivement et que Claudine enfonce le clou, Alex et Yann font face à un flagrant délit.

Jeudi 10 février 2022 : pas de diffusion

Vendredi 11 février 2022, épisode 839 : Alors qu’Alix comprend enfin qu’elle n’a pas employé la meilleure des stratégies, Akim prend de bonnes résolutions.

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 24 au 28 janvier 2022 en cliquant ICI

du 31 janvier au 4 février 2022 en cliquant ICI

