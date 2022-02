EXCLU Plus belle la vie : Babeth et Patrick retrouvent leur bébé, Malika fait vivre l’enfer à la coloc (infos PBLV)

5 ( 4 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 25 février 2022 En cette fin de week-end et comme toujours le dimanche soir, il est temps pour les fans du feuilleton « Plus belle la vie » de découvrir ce qui les attend dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Publicité





Et dans trois semaines, on peut vous dire que Babeth et Patrick vont finalement retrouver leur bébé !

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article







Publicité





En effet, après la révélation de Manon, Patrick porte plainte contre la jeune femme, qui raconte toute la vérité à Jean-Paul. Patrick demande à rester seul un moment avec Manon et se montre plus dans l’empathie afin de comprendre ce qui se passe dans la tête de la jeune femme. De toute évidence elle a peur de quelqu’un et pense qu’elle est fichue que ce soit en prison ou en liberté…



Publicité





Patrick force Babeth à accepter la dure réalité de l’échange des bébés. Patrick se rend avec Babeth au bureau de l’ASE et font croire à Mme Lafarge qu’ils enquêtent sur Manon qui a accouchée sous X. Très vite Mme Lafarge les conduit à Remi, le vrai bébé des Nebout. Babeth ne peut se résoudre à abandonner Rémi et Raphael, Patrick a alors une idée. Il retire sa plainte contre Manon et demande à Revel de libérer la jeune femme. Manon n’en revient pas d’avoir une seconde chance, mais elle se demande ce que Patrick voudra en échange… Babeth et Patrick viennent récupérer Manon à sa sortie de prison. Ils vont la protéger et elle s’installe chez eux désormais. Patrick explique le plan à Manon : elle doit se rétracter pour récupérer Rémi à l’ASE.

Léa et Boher sont très inquiets en découvrant que Patrick et Babeth hébergent Manon, qui fait partie d’un gang et les met donc en danger… Et justement, Manon explique aux Nebout que Rayan veut la tuer car elle s’est enfuit avec l’argent qu’elle devait cacher chez elle et cet argent elle l’a perdu.

A la coloc, Malika fait vivre un enfer à tout le monde afin de les pousser vers la sortie… Mais ils résistent ! Fanny propose de remplacer Barbara à la coloc. Quand Nathan lui fait faire la visite de l’appart, il fait très froid car le chauffage est en panne… Grace à Josiane qui leur fabrique des boudins pour protéger les aérations, les colocs gagnent deux degrés dans l’appart. Malika est dégoutée qu’ils aient trouvé une solution. Elle joue avec l’eau pour que Nathan passe du brulant au glacial sous la douche, et met la musique à fond pour que Mouss s’en aille…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 7 février sur France 3

La guerre des gangs a fait une nouvelle victime, un jeune homme qui appartenait au gang Rousseau, reconnaissable grâce à un tatouage spécifique. Il est urgent d’agir pour la police avant qu’il n’y ait d’autres victimes. Manon se rend encore une fois en retard chez les Nebout à cause de Rayan et Anh Hao : ils ont la rage car un des mecs du clan de Berre a tué un des leurs. De son côté, Babeth montre à Manon comment s’occuper du bébé…

Rochat est très préoccupé et a une annonce à faire à la coloc. Il veut se marier. L’heureuse élue s’appelle Malika, rencontrée il y a peu de temps sur internet. Malika a tout pour lui plaire, et en plus, ils partagent le même amour les reconstitutions historiques…

Emma doit partir pour le travail en Australie. Baptiste lui en veut de les abandonner une fois de plus…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note