« Une si longue nuit » du 3 février 2022 : l’heure du final ce soir sur TF1

« Une si longue nuit » du 3 février 2022. Ce soir, c'est déjà l'heure du final pour la série évènement de TF1 portée par Mathilde Seigner, Sayyid El Alami et Jean-Pierre Darroussin. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et/ou en replay sur MYTF1 pour découvrir les épisodes 5 et 6.







« Une si longue nuit » du 3 février 2022

Épisode 5 : Le procès aux assises commence. Mais Sami a sombré. Drogué, tatoué, crâne rasé, il ressemble à tout sauf à un innocent. Et si Isabelle et Leïla parviennent à remporter l’adhésion des jurés le premier jour, la comparution de Sami le deuxième jour tourne à la catastrophe. Tout semble perdu.

Épisode 6 : A deux jours de la fin du procès, Jeff a des scrupules : et si Isabelle avait raison ? Et si Sami était innocent ? Il finit par aller fouiller dans le passé de Gloria. Et ce qu’il trouve dépasse l’entendement…

Quelle audience pour ce final ?

La semaine dernière votre « Une si longue nuit » s’est imposée en tête des audiences en réunissant 3.64 millions de fidèles soit 19.1% du public présent devant son poste de télévision.



