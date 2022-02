« Why Women Kill » du 3 février 2022 : ce soir c’est l’heure du final de la saison 2 sur M6

5 ( 5 )

« Why Women Kill » du 3 février 2022. Ce soir à la télé, M6 vous donne rendez-vous pour le final de la saison 2 de sa série à succès « Why Women Kill ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming vidéo sur 6play.Pour cette nouvelle soirée, découvrez les épisodes n°9 et n°10.







« Why Women Kill » du 3 février 2022 : les dernier deux épisodes de la saison 2

Saison 2 – épisode 9 : Le cœur des femmes

Trois semaines se sont écoulées et Alma, maintenant très à l’aise au sein du Club des jardins, se présente au poste vacant de la présidence. Rita est libérée de prison, démunie, tandis que Vern poursuit sa quête de vérité. Bertram noie sa culpabilité dans l’alcool…

Saison 2 – épisode 10 : Confession d’une lady

L’enquête de Vern l’oriente vers sa nouvelle belle-famille. Prête à tout pour protéger sa gloire, sa notoriété et le glamour de sa nouvelle vie, Alma élabore un plan tragique et désespéré.



"J'ai enfin pris le contrôle de ma propre destinée"

Alma se présente au poste vacant de la présidence.#WhyWomenKill, le final de la saison, jeudi à 21.10 pic.twitter.com/G6CXXcUFOA — M6 (@M6) February 1, 2022

Et juste après

Après ces deux épisodes inédits de « Why Women Kill », vous retrouvez encore « Why Women Kill ». Dès 22h55 3 épisodes de la saison 1 vous seront ainsi proposés !

– Saison 1 – épisode 8 : Maladies d’amour

– Saison 1 – épisode 9 : L’horrible vérité

– Saison 1 – épisode 10 : Jusqu’à ce que la mort nous sépare

« Why Women Kill » c’est soir dès 21h10 sur M6 puis en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de 6PLAY

