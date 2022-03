4 ( 4 )

40 ans de chansons de Céline Dion : quelles stars chantent pour le Sidaction ce soir sur France 2 (samedi 26 mars 2022) ? Voici les artistes invités de cette grande soirée proposée dans le cadre du Sidaction.







Une soirée évènement sous la présidence de Line Renaud et de Jean-Paul Gaultier pour la 29e édition du Sidaction.

40 ans de chansons de Céline Dion : votre soirée

À l’occasion de la 29e édition du Sidaction, sous la présidence de Line Renaud et de Jean-Paul Gaultier, France 2 propose une grande émission événement au Dôme de Paris afin de parcourir en chansons les 40 ans de carrière de la plus grande voix francophone : Céline Dion.

Le chanteur Vincent Niclo endossera, le temps d’un soir, le rôle de maître de cérémonie et accueillera sur scène plusieurs générations d’artistes pour chanter le répertoire de la star internationale dans des tableaux conçus et chorégraphiés spécialement pour l’émission.



quelles stars chantent pour le Sidaction ce soir sur France 2 ?

Jenifer, Isabelle Boulay, Michael Gregorio, Shy’m, Bilal Hassani, Kimberose, Hélène Ségara, Imany, Chimène Badi, Michèle Torr, Anne Sila, Anggun, Joyce Jonathan, Valentina, Natasha St-Pier, Julie Zenatti, et la voix du film « Aline », Victoria Sio.

Tout au long de la soirée, ces artistes interprèteront quelques-uns des plus grands succès de Céline Dion, tels que : Pour que tu m’aimes encore, J’irai où tu iras, S’il suffisait d’aimer, Encore un soir, All by myself, Parler à mon père, Ziggy – un garçon pas comme les autres, My heart will go on, On ne change pas, etc.

🌟 SIDACTION J-4🌟

Je vous donne rendez-vous le samedi 26 mars sur France 2 pour la 29ème édition du Sidaction sous la présidence de notre Line Renaud nationale et de Jean Paul Gaultier.

Tout le week-end on compte sur sur vous pour appeler le #110 pic.twitter.com/ggffnP5Eja — Vincent NICLO (@vincentniclo) March 22, 2022

Une grande soirée d’engagement pour l’association Sidaction afin de sensibiliser les téléspectateurs et faire appel à leur générosité. Et surtout n’oubliez pas d’appeler le 110 pour faire un don !

Le Sidaction

Le Sidaction c’est trois jours de collecte, de mobilisation et d’information sur la lutte contre le virus du sida. Dans un contexte incertain, cette édition est essentielle pour la lutte contre l’épidémie de VIH, qui nous concerne tous.

Pour faire un don à Sidaction :

Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

Par Internet : www.sidaction.org

Par SMS au 92110 : en envoyant le mot « DON » pour faire un petit don de 5€ (coût d’envoi du SMS gratuit ou inclus dans les forfaits SMS)

Par courrier : Sidaction – 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

