« The Voice » du 26 mars 2022 : fin des auditions à l’aveugle ce soir sur TF1 (vidéo)

« The Voice » du 26 mars 2022. Ce soir suite de la nouvelle saison de « The Voice ». Et c’est la dernière session des auditions à l’aveugle. Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Nikos Aliagas, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.







« The Voice » du 26 mars 2022

Ce soir suite et fin des auditions à l’aveugle. Seul bémol : 3 coachs ont déjà atteint le nombre requis de Talents : Amel Bent, Vianney et Florent Pagny. Seul Marc Lavoine peut « normalement » continuer à recruter de nouveaux talents et est donc encore en mesure d’appuyer sur le buzzer pour compléter son équipe. Sauf que nos 3 coachs ne semblent pas vouloir en tenir compte… Bref, ça sent quand même la rébellion chez nos coachs, vous trouvez pas ?

#TheVoice@amel_bent @VianneyMusique & @florentpagny ont désormais atteint le nombre requis de 14 Talents✌️

Seul @LavoineOfficiel est encore en mesure d’appuyer sur le buzzer pour compléter son équipe🎙

Pas sûr que ça empêche nos autres coachs de faire retourner leur fauteuil 😉 pic.twitter.com/o3iK8efbY5 — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) March 21, 2022



La semaine prochaine dans « The Voice »

Les battles débarquent dès samedi prochain. Pour plus d’infos CLIQUEZ ICI

