Audiences TV prime 5 mars 2022 : « The Voice » large leader, record pour « Echappées Belles », échec pour « Eurovision France »

5 ( 2 )

Audiences TV prime 5 mars 2022. Hier soir nouvelle victoire pour TF1 et son télé-crochet évènement « The Voice ». Largement en tête, il a réuni 4.42 millions de Français soit 22 % du public présent devant son poste de télévision.







Publicité











Publicité





Comme toujours carton sur cibles avec jusqu’à 40% sur les 15-24 ans ou 37% sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1

De belles performances pour #TheVoice

📌 4,4M Tvsp

Large #Leadership sur cibles principales avec en moy sur la soirée

✅37% PDA FRDA-50A

✅28% PDA 25-49A

✅33% PDA 4-14A

✅40% PDA 15-24A

✅31% PDA 15-34A

RDV Samedi pour la suite des auditions à l’aveugle pic.twitter.com/ANjLlpa9eL — TF1 Pro (@TF1Pro) March 6, 2022



Publicité





Audiences TV prime 5 mars 2022 : autres chaînes

France 3 suit avec la rediffusion du téléfilm « Les ondes du souvenir » porté par Gaelle Bona et David Kammenos. Il affiche 3.35 millions de téléspectateurs pour 16.9% de part d’audience.

France 5 complète le podium avec son magazine « Echappées Belles » qui nous proposait une escale dans le Cantal hier soir. Elle a fait voyager 1.55 million de Français pour 7.8% des téléspectateurs. C’est un double record d’audience pour cette saison.

Douche froide pour France 2 et « Eurovision France », une émission qui a permis de désigner le nom du représentant de la France pour la prochain concours Eurovision. Et il s’agit d’Alvan & Ahez. Mais côté audience c’est un flop avec à peine 1.47 million de téléspectateurs et 8.8% de part de marché.

Nouvel échec pour M6 et sa séri « MacGyver » dont les deux premiers épisodes de la soirée n’ont pu compter que sur 1.45 million de fidèles (7.4% de pda).

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note