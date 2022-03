« Grantchester » fin de saison en ce dimanche 6 mars 2022 sur France 3

5 ( 4 )

« Grantchester » fin de saison ! Ce dimanche soir sur France 3, vous découvrirez les deux derniers épisodes de la saison 6 de « Grantchester ». Et c’est à partir de 21h10 que ça se passe sur la chaîne ou en streaming, avant-première puis replay sur France.TV. Cette semaine les épisodes « Crimes et châtiments » et « Querelle d’amoureux ».







« Grantchester » fin de saison ce soir sur France 3

Épisode « Crimes et châtiments »

En prison, Leonard est témoin de la maltraitance et des violences entre détenus, jusqu’au jour où l’un d’eux, Elroy Hastings, est retrouvé mort. Le compagnon de cellule de Leonard est accusé.

Épisode 8 : « Querelle d’amoureux »



Geordie et Will enquêtent sur la mort d’un homme soupçonné de violences contre son épouse. Geordie doit faire face à sa culpabilité lorsque son passé avec Johnny Richards refait surface. De son côté, Will doit tout faire pour défendre son poste auprès de l’évêque.

Juste après…

Découvrez « Kiri » une nouvelle série inédite qui suit le parcours de Miriam, une assistante sociale comme les autres, qui voit sa vie totalement chamboulée car tenue pour responsable de la disparition de Kiri, une fille sur le point d’être adoptée, kidnappée à la suite d’une visite non approuvée chez ses grands-parents biologiques…

« Grantchester » puis « Kiri » c’est ce dimanche soir dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV

