Sommaire et reportages « Sept à huit » du dimanche 6 mars 2022

Sommaire et reportages de « Sept à huit » du dimanche 6 mars 2022 – Pour bien terminer le week-end et comme chaque dimanche soir, Harry Roselmack vous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h15 pour suivre les magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de l’émission d’aujourd’hui.







« Sept à huit » du dimanche 6 mars 2022 : au sommaire ce soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 24 heures sur 24 , 7 jours sur 7, ils interviennent en urgence pour soigner et parfois sauver chiens et chats. Les vétérinaires en première ligne face aux espoirs et parfois à la détresse des propriétairs.

🔵 Également au sommaire « Chasseurs de stars »



Dans « 7 à 8 »

🔵 L’armée russe aux portes de Kiev. Jour après jour, la capitale ukrainienne se vide de ses habitants. Ceux qui restent organisent la résistance et tentent de continuer à vivre malgré la peur

🔵 Et Jenifer de Araujo dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo Mara. La maman de Maëlys s’exprime pour la première fois depuis la condamnation de Nordahl Lelandais

🔵 Également au sommaire « Le casse tête des cantines »

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » et « Sept à huit Life » en ce dimanche 6 mars 2022.

Pour les découvrir rendez-vous tout à l’heure à partir de 17h15 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application myTF1.

