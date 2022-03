« Brokenwood » du 13 mars 2022 : ce soir l’épisode inédit « Le Garrot et le Vinkelbraun »

4.9 ( 7 )

« Brokenwood » du 13 mars 2022. Premier épisode inédit de la saison 7 de votre série « Brokenwood » ce soir dès 21h10 sur France 3. Son titre « Le Garrot et le Vinkelbraun ». Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi le regarder en avant-première dès maintenant sur France.TV.







Publicité











Publicité





« Brokenwood » du 13 mars 2022 : votre épisode inédit

Une équipe de télévision arrive à Brokenwood pour y tourner son émission très réputée qui consiste à inviter les habitants à faire évaluer leurs antiquités et pièces de collection. En ville, Brian, le présentateur vedette, déniche alors un garrot chez un brocanteur. Garrot avec lequel il sera retrouvé mort étranglé dans sa chambre de motel…

À propos de la saison 7

Retour à Brokenwood, charmante petite ville de Nouvelle-Zélande où il fait bon vivre… mais aussi parfois mourir !

Le commandant Shepherd et son équipe — le capitaine Sims, les lieutenants Breen et Chalmers et le docteur Kadinksy — se retrouvent une nouvelle fois confrontés à des crimes aussi macabres qu’inventifs et déroutants, et à une galerie de suspects excentriques et toujours aussi complexes.



Publicité





La bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce.

🔍 Mike Sheperd est de retour pour de nouvelles enquêtes ! La nouvelle saison inédite de #Brokenwood commence dimanche à 21.10 ! pic.twitter.com/b91VixfW4j — France 3 (@France3tv) March 11, 2022

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note