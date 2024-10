Brokenwood du 6 octobre : votre épisode inédit ce soir sur France 3

Publicité





Brokenwood du 6 octobre 2024 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 9 inédite de la série « Brokenwood ». Au programme ce soir, le quatrième épisode inédit intitulé « Les Petites Sœurs de Sainte-Monica ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaîne







Brokenwood du 6 octobre 2024

Saison 9 – Épisode 4 « Comme chien et chat »

Andrea, une auxiliaire vétérinaire, est retrouvée sans vie au pied d’un arbre, étranglée par des rênes de cheval. Le soir même, la clinique vétérinaire où elle travaillait est cambriolée. Mike et son équipe refusent d’y voir une simple coïncidence et ne tardent pas à découvrir que l’ambiance au sein de la clinique était loin d’être paisible.



« Brokenwood », présentation de la saison 9

La petite ville de Brokenwood, en Nouvelle-Zélande, conserve tout son charme… et son caractère meurtrier. Des homicides étranges, troublants et souvent déroutants surgissent au moment le plus inattendu, touchant des proches et des voisins. Leurs auteurs? Souvent les personnes les plus inattendues. Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour élucider ces mystères.