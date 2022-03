Audiences TV prime 12 mars 2022 : « Meurtres sur les îles du Frioul » petit leader devant « The Voice » puissant sur cibles

4.3 ( 6 )

Audiences TV prime 12 mars 2022 : « Meurtres sur les îles du Frioul » en tête, « The Voice » puissant sur cibles. Hier soir victoire de France 3 avec son téléfilm inédit « Meurtres sur les îles du Frioul » vu par 4.66 millions de fidèles de la collection, soit 23.9 % du public présent devant son poste de télévision.







Audiences TV prime 12 mars 2022 : « The Voice » puissant sur cibles

« The Voice » n’a pas démérité, loin de là. 4.52 Millions de fidèles en moyenne pour 22.4% de part de marché mais très large domination sur cibles avec 41% des 4-14 ans ou 31% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

France 2 n’est qu’en 3ème position avec la première de « Taratata & Co » présenté par Nagui et Leila Kaddour. Nombreux invités, nouvelle formule, nouveau duo d’animateurs mais ça ne prend pas. A peine 1.55 million de curieux et 8.9% de part de marché !

Pas mieux pour M6 et la suite de la 4ème saison de « MacGyver ». A peine 1.44 million de fans et 7.3% de part d’audience pour les deux premiers épisodes. Heureusement le final est bientôt là !

Comme chaque samedi ou presque France 5 complète le top 5 avec magazine « Echappées belles ». L’escale du jour, c’était en Savoie, a fait rêver (ou pas) 1.06 million de personnes (5.3% de pda).

