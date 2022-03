4.8 ( 4 )

« Clem saison 12 » dès le lundi 28 mars 2022. Bonne nouvelle, « Clem » est de retour dès le lundi 28 mars 2022 pour la 12ème saison inédite. Et il y a des retours auxquels on ne s’attend pas, n’est-ce pas Clem ? Alors qu’elle vient à peine d’emménager avec Matthieu, un revenant du bout du monde, plus précisément d’Afrique du Sud, arrive à point nommé pour tout chambouler… François-David Cardonnel réinvente le rôle de Jérôme Thévenet en incarnant ce père imparfait, pourtant prêt à tout pour rattraper son absence auprès de sa fille. Entre ouragan et apaisement dans cette nouvelle saison à rebondissements, le comédien nous en dit plus…







Publicité











Publicité





« Clem saison 12 » dès le lundi 28 mars 2022

Nouvelle aventure pour Val et Clem : Les Boissier emménagent avec les Colina (Matthieu et Izia). Dur pour chacun de trouver ses marques, surtout pour Emma…

De son côté, Val intègre, avec Izia, son école post bac. Des nouveaux camarades, des nouveaux profs. Et parmi eux, la charismatique Iris (Héléna Noguerra), une prestigieuse professeure aux intentions plus que troubles.



Publicité





Adrian, lui, se remet du décès de son père et tombe sur un mystérieux carnet qui va bouleverser sa vie et celle d’Amélie.

Enfin, grâce à Nathalie, Marie France découvre les perspectives d’un nouveau métier. Pas sûr que ça convienne à Michel qui lui est un jeune retraité.

À l’heure des choix, arriveront-ils tous à réussir leur changement de vie ?

Le retour d’un personnage emblématique

Après 10 ans d’absence, Jérôme Thévenet (François David Cardonnel) revient d’Afrique du Sud avec la ferme intention de reprendre sa place de père auprès d’Emma. Iris Khan est la nouvelle prof de Valentin. Brillante et magnétique, elle va rapidement s’imposer comme une potentielle mentor pour Val.

Le premier épisode

Un toit pour 6, épisode 1, saison 12. Nouvelle aventure pour Clem et Matthieu qui emménagent sous le même toit avec leurs enfants respectifs ! Dur pour chacun de prendre ses marques, surtout pour Emma… Val doit, lui, essayer de concilier son rôle de père avec ses études de design. Arrivera-t-il à se faire une place dans cette école ultra-concurrentielle ? Et tandis qu’Adrian découvre le mystérieux carnet de son père défunt, Marie-France se lance dans une nouvelle carrière… glorifiante !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note