Clem : une suite pour la série portée par Lucie Lucas ? Réponse !

Ce lundi soir, TF1 diffusait un nouvel épisode de la série « Clem », portée par Lucie Lucas depuis 14 saison. Un retour qui a surpris les téléspectateurs puisque à la base, la saison 13 diffusée en 2023 avait été annoncée comme étant la dernière !











Mais finalement, ce soir vous avez pu découvrir « La rando en famille » avec le retour de Laurent Gamelon dans le rôle du père de Clem. Est-ce le dernier épisode ou la série aura-t-elle encore une suite ? On a la réponse !

Lucie Lucas s'est confiée auprès du Dauphiné Libéré, et selon elle la série sera bien de retour si l'audience est au rendez-vous ce soir !

« Avec Clem, il faut s’attendre à tout. Tant que la société n’est pas parfaite et qu’il y a encore plein de dysfonctionnements, je pense que la série a encore de belles années devant elle. » a déclaré Lucie Lucas.



« Évidemment, on est toujours soumis aux audiences. On a pu proposer un épisode inédit parce que les derniers épisodes avaient super bien marché. On verra ce qu’il en est, mais j’espère vraiment que cet épisode-là va bien marcher, parce que je l’ai vraiment adoré, on y retrouve toute l’essence de Clem. J’espère que le public sera au rendez-vous et s’il l’est, on pourra probablement continuer à faire des inédits. »

Verdict demain donc avec les audiences de cette nouvelle soirée de Clem !