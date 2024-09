Clem : un nouvel épisode en tournage avec Laurent Gamelon et Solène Hebert

Publicité





Alors que TF1 a diffusé le dernier épisode de la série « Clem » en octobre 2023 et qu’il était censé s’agir d’un clap de fin, la chaîne vient d’annoncer le début du tournage d’un tout nouvel épisode !





Il s’agit d’un double épisode de deux fois 45 minutes, qui sera diffusée en une soirée en 2025 et dont le tournage a débuté ce lundi 9 septembre en Bretagne.







Dans ce nouvel épisode, ce sera le retour de Laurent Gamelon, qui incarne le père de Clem, et l’arrivée de Solène Hebert, que vous connaissez pour son rôle de Victoire dans « Demain nous appartient ».

Présentation de l’épisode de Clem « La rando en famille »

Après une promesse, Clem et son père partent en randonnée à travers la Bretagne, accompagnés de toute la famille. Clem sent que son père lui cache quelque chose et est bien déterminée à découvrir ce secret. Cette randonnée pourrait-elle être l’occasion pour JP de tout révéler ? De son côté, Adrian a décidé de mettre l’amour de côté pour se concentrer sur le bien-être… des ânes. Cependant, la rencontre d’une charmante randonneuse pourrait bien bouleverser ses plans.



Le casting

Avec Lucie Lucas (Clem), Loup-Denis Elion (Matthieu), Agustin Galiana (Adrian), Carole Richert (Marie-France), Jean Dell (Michel), Laurent Gamelon (Jean-Paul), Bernard Yerles (Didier), Thomas Chomel (Valentin), Elina Solomon (Emma), Solène Hebert (Eloise)