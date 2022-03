Demain nous appartient du 7 mars : Noor opérée d’urgence (résumé + vidéo épisode 1136 en avance)

5 ( 1 )

Demain nous appartient du 7 mars 2022, résumé en avance et vidéo de l’épisode 1136 de DNA – Noor ne va pas bien et Victoire annonce à Soraya que sa soeur est en urgence vitale ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». En effet, elle doit être opérée d’urgence et Soraya a très peur !







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient – résumé de l’épisode 1136



Noor est toujours à l’hôpital et souffre beaucoup. Les résultats de ses examens ne sont pas bons. Victoire annonce à Soraya qu’elle va devoir être opérée de toute urgence. L’opération est délicate, mais il n’y a pas d’autre solution.

De son côté, Cédric fait une promesse qu’il ne pourra peut-être pas tenir. La police fait une découverte majeure pour l’avancée de l’enquête. Chloé et Alex se retrouvent. Sophie fait une découverte sur Nordine et prend une décision en conséquence.

Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 1136 du 7 mars 2022

Si la vidéo ne se lance pas ou est indisponible, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.

