Un si grand soleil spoilers : les résumés jusqu’au 26 mars 2022

5 ( 7 )

Un si grand soleil en avance : résumés et spoilers jusqu’au 26 mars 2022 – Alors qu’une nouvelle semaine commence et que pour certains c’est la rentrée, il est temps pour les fans du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » d’en savoir plus sur ce qui va se passer prochainement. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 21 au samedi 26 mars 2022.







Publicité





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Attention, France 2 ne diffusera pas d’épisode le jeudi 17 mars, pour cause d’émission politique. Mais un épisode sera diffusé le samedi 26.

Et dans deux semaines, on peut vous dire pour Elisabeth, il est grand temps de se remettre en question. Yasmine continue de prendre de gros risques tandis que la police n’avance pas…



Publicité





Quant à Virgile et Alix, leur projet commun avance et on peut dire qu’ils se donnent à fond.

Lundi 21 mars 2022, épisode 864 : Alors que Gary se démène pour découvrir ce qu’on lui cache, Levars essaie de rattraper le coup. De leur côté, les policiers obtiennent de nouvelles informations très précieuses pour avancer dans leur enquête.

Mardi 22 mars 2022, épisode 865 : Tandis qu’Anissa voit les choses sous un nouveau jour, Claire est pleine de ressources pour aider une amie. Quant à Alain, il se sent dépassé par les événements. Et Elisabeth sera-t-elle capable de se remettre en question ?

Mercredi 23 mars 2022, épisode 866 : Tandis que Margot prend la défense d’une amie, Virgile et Alix se démènent pour que leur club très select soit viable. De son côté, Inès cherche un job, elle a besoin d’indépendance.

Jeudi 24 mars 2022 : pas d’épisode

Vendredi 25 mars 2022, épisode 867 : Alors qu’Elise fait face à des problèmes d’organisation, Alex appréhende un mystérieux rendez-vous. Pendant ce temps, la menace se resserre sur Yasmine, alors que l’enquête de la police patine.

Samedi 26 mars 2022, épisode 868 :

Un si grand soleil en avance : spoilers et résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 7 au 12 mars 2022 en cliquant ICI

du 14 au 19 mars 2022 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Soyez-nous fidèles !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note