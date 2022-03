Demain nous appartient spoiler : Victoire et Samuel s’embrassent (VIDEO)

5 ( 1 )

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance vidéo – Victoire et Samuel vont réussir à tenir leur défi dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Rien n’est moins sûr. Dans quelques jours, Victoire craque et embrasse Samuel passionnément !







Publicité





Entre ces deux là, la température monte et il risque d’être difficile de tenir 40 jours…







Publicité





La période d’abstinence de Victoire et Samuel commence à être difficile. Ils ne peuvent plus tenir et s’embrassent fougueusement. Mais vont-ils réellement craquer et perdre leur pari ? Réponse dans les prochains épisodes…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : Damien découvre la vérité, Audrey est mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 mars)



Publicité





Demain nous appartient Victoire et Samuel, le bisou

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note