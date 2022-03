Demain nous appartient spoilers : le passé refait surface, Samuel et Victoire craquent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 21 au 25 mars)

5 ( 3 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 21 au 25 mars 2022 – Alors qu’en ce samedi c’est le début du week-end, si vous êtes fan de « Demain nous appartient », il est temps d’en savoir plus. Comme toujours, on vous en dit plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de TF1. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par une vieille histoire qui refait surface.







Publicité





En effet, les anciens élèves du lycée Paul Valéry s’inquiètent de l’arrivée de Léa, qui enquête sur un incendie survenu au lycée il y a deux ans… Que va-t-elle découvrir ?

Quant à Samuel et Victoire, tout le monde a parié sur eux et ils pourraient bien craquer…



Publicité





Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 21 au 25 mars 2022

Lundi 21 mars (épisode 1146) : Les Lopez-Diallo ne sont pas près de revoir Irène. Une nouvelle épreuve attend Jordan mais il peut compter sur le soutien d’Audrey. Damien promet d’être toujours présent. A Sète, une mystérieuse inconnue est bien décidée à faire ressurgir le passé. Etienne se lance un défi de taille.

Mardi 22 mars (épisode 1147) : L’enquête menée par Léa soulève questions et inquiétudes. Nathan n’est pas au bout de ses surprises. Cédric fait de ses enfants sa priorité. Les nerfs de Samuel sont en train de lâcher.

Mercredi 23 mars (épisode 1148) : La police lance un appel à témoin. L’angoisse est palpable parmi les membres du groupe, créé par Bart. Béatrice ne peut s’empêcher de donner son avis. Cédric est face à un choix cornélien.

Jeudi 24 mars (épisode 1149) : La police tente de cerner le profil de Léa. Les différents témoignages recueillis les orientent vers une piste à laquelle ils n’avaient pas pensé. Raphaëlle doit faire face à un imprévu. A l’hôpital, les paris sont lancés.

Vendredi 25 mars (épisode 1150) : Une adresse et un nom vont permettre à la police d’appréhender un premier suspect dans l’affaire Léa Courcelles. Roxane et Sara sont envahies. Chloé doit trouver une solution au plus vite.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 21 au 25 mars 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note