« Plus belle la vie » en avance : résumés courts et spoilers jusqu’au 15 avril 2022

Plus belle la vie en avance : résumés et spoilers jusqu’au 15 avril 2022 –En ce début de week-end, comme chaque samedi, il est temps de savoir ce qui vous attend dans les prochaines semaines dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers pour la semaine du lundi 4 au vendredi 8 avril 2022.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans trois semaines, on peut vous dire que Franck réussit à trouver qui a tué Coralie. Delphine peut donc sortir de prison tandis que Théo va rester en hôpital psychiatrique.

De son côté, Gabriel essaie de se racheter. Et rien ne va plus entre Bastien et Luna…



Lundi 11 avril 2022, épisode 4516 : Alors que Franck enquête sur le meurtre de Coralie, Charlotte ruine tout ce que Luna a construit avec les enfants Castel. De son coté, Carmen retrouve sa folie de jeunesse avec Gérard.

Mardi 12 avril 2022, épisode 4517 : Alors que la police tente de savoir quel jumeau a tué Coralie, Charlotte réussit à pousser Luna à bout. De son coté, Riva entame son chemin de croix.

Mercredi 13 avril 2022, épisode 4518 : Alors qu’un cauchemar ressurgit pour Ariane, Delphine sort de prison mais Théo reste à l’hôpital. De son coté, Riva ne peut s’empêcher d’être médecin.

Jeudi 14 avril 2022, épisode 4519> : Alors qu’Ariane décide de faire équipe avec Mathieu et Julien, Gérard retombe dans ses travers. De son coté, Bastien va-t-il pardonner à Luna ?

Vendredi 15 avril 2022, épisode 4520 Alors qu’Ariane est confrontée à son traumatisme, Carmen veut faire une surprise à Gérard. De son coté Riva perd sa chance de rachat.

