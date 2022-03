Ici tout commence du 2 mars : Anaïs va-t-elle balancer Jasmine ? (résumé + vidéo épisode 347)

5 ( 1 )

Ici tout commence du 2 mars, résumé et vidéo de l’épisode 347 – Anaïs va-t-elle finalement balancer Jasmine ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? La pression et les menaces de Teyssier sont fortes, Anaïs réalise qu’il peut vraiment briser sa carrière… De son côté, Greg a peur et essaie de convaincre Anaïs de continuer de couvrir Jasmine.







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoilers : Jasmine hors contrôle, Noémie s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 février au 4 mars)







Publicité





Ici tout commence – résumé de l’épisode 347



Publicité





Teyssier est persuadé qu’Anaïs est à l’origine de son agression. Il la pousse à bout, au point de s’en prendre à sa carrière. Anaïs ne va pas pouvoir couvrir Jasmine à tout prix, il y a des limites…

Face aux problèmes rencontrés par Anaïs, Jasmine prend une importante décision. De son côté, Tom avoue toute la vérité à Ambre. Rien ne va plus pour Théo, entre Célia et Marta : il faut choisir.

Ici tout commence – extrait vidéo du 2 mars

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note