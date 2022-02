Ici tout commence spoilers : Jasmine hors contrôle, Noémie s’en va, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 février au 4 mars)

5 ( 6 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 28 février au 4 mars 2022 – Que va-t-il se passer semaine prochaine dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisqu’on vous dévoile ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







On peut vous dire que la semaine va être compliquée pour Anaïs, Teyssier étant persuadé que c’est elle qui l’a agressé !







Et il décide de lui pourrir la vie pour la faire craquer… Mais Anaïs a compris qui a véritablement agressé Teyssier : Jasmine. Celle-ci devient hors de contrôle et fait une crise face à Lisandro, qu’elle menace avec un couteau !

De son côté, Teyssier goûte la pâtisserie de Noémie. Il décide de la recommander auprès d’un chef à Singapour. Noémie va donc partir vivre de sa passion loin de l’institut et de Gaëtan, qui a du mal à accepter sa décision…



Quant à Théo, il est l’heure de faire un choix entre Marta et Célia !

Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 28 février au 4 mars 2022

Lundi 28 février (épisode 345) : Anaïs confronte le véritable responsable de l’agression de Teyssier… Teyssier goûte la pâtisserie de Noémie et lui fait une proposition inattendue. Blessée par sa mère, Kelly joue la provocation.

Mardi 1er mars (épisode 346) : Teyssier décide de mettre en danger la future carrière d’Anaïs. Ambre et Enzo font de curieuses découvertes sur un de leurs camarades. Chez les Rigaut, l’emménagement de Lionel tourne au vinaigre.

Mercredi 2 mars (épisode 347) : Face aux problèmes rencontrés par Anaïs, Jasmine prend une importante décision. De son côté, Tom avoue toute la vérité à Ambre. Rien ne va plus pour Théo, entre Célia et Marta : il faut choisir.

Jeudi 3 mars (épisode 348) : Contre toute attente, Teyssier tend la main à Jasmine, mais il ne va pas lui faire de cadeau. De leur côté, Eliott et Hortense tentent de pousser Célia dans les bras de Théo. En duo avec Deva, Lionel refuse de mettre de l’eau dans son vin.

Vendredi 4 mars (épisode 349) : En pleine évaluation de Lisandro, Jasmine est victime d’une violente crise. Pour Marta, la situation est insoutenable : elle confronte Constance. Malgré la réaction de Lionel, Deva tente sa chance.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 28 février au 4 mars 2022

