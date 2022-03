Ici tout commence du 3 mars : Teyssier va-t-il virer Jasmine ? (résumé + vidéo épisode 348)

5 ( 5 )

Ici tout commence du 3 mars, résumé et vidéo de l’épisode 348 – Teyssier va-t-il virer Jasmine de l’institut ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Jasmine en a très peur tandis que Greg et Anaïs essaient de la réconforter… Et entre Marta et Théo, rien ne va plus !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence – résumé de l’épisode 348



Jasmine s’est enfin dénoncée auprès de Teyssier au sujet de son agression. Elle s’inquiète de la sanction qu’elle va recevoir. Elle est persuadée que Teyssier va la virer de l’Institut. Mais Greg et Anaïs cherchent à lui trouver des circonstances atténuantes !

Contre toute attente, Teyssier tend la main à Jasmine, mais il ne va pas lui faire de cadeau. De leur côté, Eliott et Hortense tentent de pousser Célia dans les bras de Théo. En duo avec Deva, Lionel refuse de mettre de l’eau dans son vin.

Ici tout commence – extrait vidéo du 3 mars

