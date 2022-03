Ici tout commence spoilers : Célia harcelée, les parents de Jasmine débarquent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 28 mars au 1er avril)

5 ( 4 )

Ici tout commence spoilers et résumés en avance du 28 mars au 1er avril 2022 – Alors que le week-end ne fait que commencer, vous vous demandez ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton « Ici tout commence » ? Comme chaque samedi, si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment puisqu’on vous dévoile ce qui vous attend la semaine prochaine. En effet, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





On peut vous dire que la semaine va être marquée par Célia, victime de harcèlement.







Publicité





Un stalker s’en prend à elle et essaie de la séparer de Théo… Elle soupçonne que son harceleur soit Axel, le cousin de Théo ! Mais est-ce vraiment lui ?

Pendant ce temps là, les parents de Jasmine débarquent. Et Florence est bouleversée par ce qu’elle découvre à l’institut…



Publicité





Voici les spoilers de « Ici tout commence » pour la semaine du 28 mars au 1er avril 2022

Lundi 28 mars (épisode 365) : Deva prend une décision qui signe un tournant majeur pour elle. Chez les Gaissac, un drame vient bouleverser Célia. A la sortie du Double A, Jasmine fait une découverte qui la glace.

Mardi 29 mars (épisode 366) : Célia mène l’enquête sur son cambriolage : elle pense en avoir trouvé l’auteur. Autour d’un café, Greg confronte les parents de Jasmine. A l’institut, Florence fait une découverte bouleversante.

Mercredi 30 mars (épisode 367) : Célia s’est trompée de suspect : son stalker continue de la narguer. Greg commet un impair difficile à encaisser pour Jasmine. Florence prend une décision qui bouleverse Tom.

Jeudi 31 mars (épisode 368) : Célia disparaît en pleine création du menu de Pâques. Les décisions de Vikash irritent Deva malgré elle. Une lourde tâche attend Mehdi et Hortense pour Pâques.

Vendredi 1er avril (épisode 369) : Les choses prennent une mauvaise tournure pour Célia. En cuisine, Claire et Lionel recadrent Axel. Vikash fait une proposition surprenante à Deva.

VIDEO bande-annonce de « Ici tout commence » du 28 mars au 1er avril 2022

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note