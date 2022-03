Demain nous appartient spoilers : Chloé agressée, Raphaëlle amoureuse, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 28 mars au 1er avril)

3 ( 2 )

Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 28 mars au 1er avril 2022 – C’est samedi et le week-end débute, alors si vous êtes accro au feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient », il est temps d’en savoir plus. Comme toujours, on vous en dit plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.







Publicité





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la poursuite de l’enquête sur la mort de Léa Courcelles et la soirée clandestine des anciens lycéens.







Publicité





Chloé est agressée à son tour ! La police cherche le lien entre tout ça. Charlie détient une info capitale et hésite à témoigner…

Et Etienne, le père de Dorian, est nommé CPE au lycée Agnès Varda en remplacement d’Irène. Dorian et Mona ne voient pas sa nomination d’un bon oeil…



Publicité





Quant à Benjamin, il se rapproche d’Alma et ils s’embrassent ! Et Raphaëlle tombe amoureuse.

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 28 mars au 1er avril 2022

Lundi 28 mars (épisode 1151) : La police tente de faire le lien entre Léa Courcelles et les participants de la soirée clandestine. Les choses se corsent pour Bart. Raphaëlle n’y va pas par quatre chemins. La situation vire au cauchemar pour Mona et Dorian.

Mardi 29 mars (épisode 1152) : La police se demande ce que cache réellement l’agression de Chloé. La peur et l’appréhension gagne un à un les participants de la fête clandestine. Victoire ne veut plus attendre. Damien décide de s’imposer.

Mercredi 30 mars (épisode 1153) : Léa n’a pas emporté tous ses secrets dans la tombe… La police reçoit un indice précieux qui pourrait la conduire au meurtrier du fameux squelette retrouvé dans la cave. Alex tombe sur une madeleine de Proust. Tandis que certains se rapprochent en secret, Samuel, lui, semble prendre son temps.

Jeudi 31 mars (épisode 1154) : Romain a marqué les esprits lors de la soirée clandestine organisée par Bart. Charlie n’a pas tout dit à la police. Damien et Jordan ont peut-être trouvé un terrain d’entente. Une rencontre fortuite fait descendre Samuel de son petit nuage.

Vendredi 1er avril (épisode 1155) : Charlie est consciente que son témoignage pourrait ruiner la vie d’une personne. Roxane et Sara reçoivent un courrier pas comme les autres. Raphaëlle met Camille dehors. Alex se laisse convaincre par la mauvaise personne.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO bande-annonce résumé du 28 mars au 1er avril 2022

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 3 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note