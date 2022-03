« Koh-Lanta, le totem maudit » du 1er mars 2022 : le premier jeu de confort de la saison (vidéo)

5 ( 4 )

« Koh-Lanta, le totem maudit » du 1er mars 2022. Il y a tout juste une semaine vous faisiez connaissance avec les aventuriers de la nouvelle saison de « Koh-Lanta ». Pour mémoire, elle se déroule au sein de l’archipel de Palawan aux Philippines. E alors que 24 aventuriers étaient sur la ligne de départ, rappelons qu’il y a déjà eu deux éliminées : Lili et Céline !







Aux Philippines, dans le sublime archipel de Palawan, la grande aventure a commencé pour les nouveaux Robinsons. Et seul l’un d’entre eux sera sacré ultime survivant…

Mais pour l’instant, tous découvrent les affres de la vie en pleine nature et ses surprises !

L’humidité et la faim les fatiguent, mais ils vont avoir des récompenses de choix…



Tant mieux car Le totem maudit ne leur facilite pas la vie…

Pour cette nouvelle semaine, de nouvelles épreuves et notamment un challenge où le physique et le mental vont être particulièrement sollicités. Notez que ce deuxième épisode sera aussi l’occasion du premier jeu de confort de la saison. Pour en savoir plus, découvrez les explications de Denis Brogniart.

#KohLanta

🔥 Nouvelle semaine, nouvelles épreuves !

🌴On se retrouve avec les toits, un challenge où le physique et le mental sont sollicités. Quelle équipe voyez-vous la remporter ?

👉 Koh-Lanta, le Totem Maudit, mardi à 21h10 sur @TF1 pic.twitter.com/oKqu46iuwF — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) February 28, 2022

« Koh-Lanta, le totem maudit » c’est aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1

