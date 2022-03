Marie-Sophie Lacarrau toujours absente du 13h de TF1, elle s’explique (VIDÉO)

5 ( 6 )

Marie-Sophie Lacarrau est absente depuis maintenant deux mois de la présentation du journal de 13h de TF1. La journaliste est remplacée par Jacques Legros, son joker, qui a lui-même été remplacé par Julien Arnaud le temps de ses vacances la semaine dernière.







Et alors que les téléspectateurs s’interrogent sur cette longue absence, Marie-Sophie Lacarrau s’est exprimée lundi dans une vidéo mise en ligne sur son compte du réseau social Instagram.







« Vos messages, vos mails, vos courriers, sont si nombreux que je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous répondre et surtout pour vous remercier pour toutes vos marques d’attention et de soutien qui me touchent énormément » a-t-elle déclaré.

Elle s’est ensuite expliquée sur ce qui lui arrive : « Alors oui, je porte des lunettes de soleil, c’est pour protéger mon oeil qui est encore fragile. Je ne veux pas m’étendre sur mon cas, mais pour répondre à tous ceux qui m’interrogent et pour que vous compreniez mon absence qui dure, sachez que je souffre d’une infection à l’oeil, une infection rare et sévère, et qui nécessite un traitement long »



« Je fais tout pour revenir au plus vite, et en attendant le remercie TF1 pour sa compréhension et toute la réorganisation que ça implique sur le 13h. (…) J’ai vraiment hâte de vous retrouver et je vous dis à bientôt »

