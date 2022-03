« Koh-Lanta, Le Totem Maudit » : qui a été éliminé lors de l’épisode 2 ? (résumé + replay 1er mars)

5 ( 6 )

Koh-Lanta, Le Totem Maudit, épisode 2 du mardi 1er mars 2022 – C’est parti pour l’épisode 2 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit », après les éliminations de Lili chez les verts et Céline chez les violets la semaine dernière.







Publicité





Après le coup de bluff d’un collier de Céline, les violets sont dans le doute. Ils se demandent si Céline ne l’aurait pas remis à Setha…

La bouteille annonce déjà le jeu de confort, le tout premier de l’aventure. Tous ont envie de manger ! Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : les plans inclinés. Et là aussi, le totem maudit donnera une malediction à la tribu qui arrivera dernière. Côté récompense, un habitant de l’île leur fera découvrir les ressources de l’île. Avec également, un avantage stratégique pour la suite !







Publicité





Les verts sont les premiers à tous tomber, ils auront donc le totem maudit. Et la victoire est pour les violets ! Denis annonce l’avantage aux violets, qui est aussi la malediction des verts : ils doivent choisir un vert pour les rejoindre, et un violet qui ira chez les verts. Les violets choisissent de récupérer Ambre, et Setha s’est proposée pour partir chez les verts.



Publicité





Denis remet à Ambre et Seta une amulette d’immunité chacune pour être intouchable au prochain conseil.

Les violets accueillent Ambre et sont ravis qu’elle les rejoigne. Les verts accueillent aussi Setha, qui leur explique qu’elle était déjà menacée. Et le local débarque chez les violets pour les initier. Après son départ, la tribu essaie de faire le feu ! Mission réussie pour Stéphanie !

Chez les verts, coup de théâtre : Franck ne va pas bien et veut abandonner ! Les autres ne comprennent pas et sont en colère car il n’y aura pas de remplaçant. Denis vient sur place et cherche à comprendre. Franck explique qu’il ne se sent plus à sa place et confirme son départ.

Les bleus essaient à leur tour de faire le feu. Un échec ! Et le lendemain matin, mauvaise nouvelle pour les violets, qui découvrent que le feu n’a pas résisté à l’humidité de la nuit.

Place à l’épreuve d’immunité. Denis informe les autres tribus du départ de Franck. Tout le monde est sous le choc ! C’est sous une pluie battante qu’ils vont participer à l’épreuve. Et la victoire est pour les bleus ! Les verts sont deuxièmes et le violets sont donc derniers. Ils vont devoir affronter le conseil.

Mattéo est clairement en danger, tout comme Yannick avec son bracelet maudit. Mattéo cherche un collier, en vain.

C’est l’heure du conseil. Et c’est finalement Mattéo qui est éliminé !

Si vous avez manqué l’épisode 2 ce 1er mars 2022, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 8 mars pour suivre l’épisode 3 de « Koh-Lanta, Le Totem Maudit ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note