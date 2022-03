« Un homme abîmé » : histoire et interprètes du téléfilm de France 2 ce soir (2 mars 2022)

5 ( 5 )

« Un homme abîmé » suivi du documentaire Infrarouge « La virilité ». Voilà votre programme télé de ce mercredi 2 mars 2022 sur France 2. « Qu’est-ce qu’être un homme ? » Un sujet intime et actuel qui fait l’objet de cette programmation spéciale. Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Un homme abîmé » dès 21h10

Un homme violé. Sur un sujet tabou, France 2 propose une fiction multi-récompensée :

Prix du meilleur téléfilm au Venice TV Awards 2020

Prix du meilleur réalisateur au Festival de Luchon 2020

Prix du public au Festival de Luchon 2020

Prix de la meilleure interprétation masculine pour Yannick Choirat au Festival de Luchon 2020

Prix de la meilleure interprétation masculine pour Yannick Choirat au Festival de la fiction TV de La Rochelle 2019

Résumé : Avocat d’affaires, heureusement marié, père de deux enfants, Vincent Sorrente est un homme dont la vie ressemble à celle dont il avait toujours rêvé. Une vie d’homme fort et sûr de lui que rien ne pourrait ébranler. Et pourtant… Il aura suffi d’une mauvaise rencontre avec un inconnu faussement amical, de la consommation involontaire d’une drogue dite « du violeur », pour se réveiller un matin des contusions sur le corps et le visage et du sang entre les jambes. Vincent a été violé. Plus rien ne sera jamais comme avant. Blessé dans son corps et son identité, Vincent se noie. Il devient un homme en danger qui va devoir se battre pour retrouver son intégrité et sa dignité bafouée. Qui est-il ? Quel mari peut-il encore être, quel père, quel homme ? Face aux siens, à son milieu professionnel, au souvenir de son agresseur, comment répondre à ce qui est attendu de lui ? Aujourd’hui, qu’est-ce qu’être un homme ? Et qu’est-ce que le redevenir ?

Interprètes et personnages



Dans les rôles principaux : Yannick Choirat (Vincent Sorrente), Anne Marivin (Chloé Sorrente), avec la participation de Didier Flamand (Jacques Delorme), Grégoire Monsaingeon (Stan Lacombe), Jérémy Gillet (Jules Sorrente), Léana Dubourg.

« Infrarouge : La virlité » dès 22h50

Dans ce film, des hommes ordinaires s’interrogent : seraient-ils, tout comme les femmes, victimes de cette virilité toxique ? Comment être un homme aujourd’hui ?

Et au fait, c’est quoi un homme ? Chacun a sa réponse. Chaque homme a dû s’inventer avec cette injonction à être dur.

Raphaël se souvient de la cour de récré, avec sa loi du plus fort, qui était aussi la loi du plus viril.

Hugo est de la génération porno. Il a grandi avec les images d’une sexualité violente, où les femmes soumises sont gages de virilité.

Éric a payé le prix fort de cette course au plus viril. Il a fait de la prison, et regrette maintenant d’avoir été un caïd.

Philippe, lui, se sent en phase avec #MeToo, mais voudrait qu’on lui laisse ses vieux films de James Bond, reflets nostalgiques d’une virilité qui ne s’embarrassait pourtant pas du consentement des femmes.

