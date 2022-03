Les 12 coups de midi : Laurent éliminé après 72 participations !

4.5 ( 10 )

Coup de tonnerre ce vendredi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, Laurent a été éliminé ce 25 mars après pas moins de 72 participations.







Une élimination qui s’est passée en pleine émission, Laurent étant passé au rouge. Il n’avait alors plus son destin entre ses mains, il a du défier un candidat en duel. Celui-ci a malheureusement pour lui la bonne réponse et éliminé le Maître de Midi !







Laurent repart ainsi avec une belle cagnotte de 310.607 euros de gains et cadeaux.

« Laurent… après 72 participations à nos côtés vous nous quittez. Merci Laurent. Merci pour votre gentillesse, pour les valeurs que vous offrez à vos élèves, pour votre pétillant et votre éternelle adolescence. Surtout continuez à enseigner dans la joie, la passion, et la conviction. Et merci encore de votre bienveillance envers toutes nos équipes » a écrit Jean-Luc Reichmann sur sa page du réseau social Facebook.



Maître de Midi depuis le 13 janvier, Laurent a réalisé 20 coups de maîtres et remporté pas moins de 3 étoiles. Il est 14ème dans la liste des plus grands Maîtres de Midi.

Les 12 coups de midi, voir ou revoir l’élimination de Laurent

