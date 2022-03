Arrêt de Plus belle la vie ? La décision prise dans les prochains jours !

5 ( 3 )

Chez France Télévision, on est en plein dans les négocations avec Newen au sujet du renouvellement, ou pas, du contrat pour la série « Plus belle la vie ». Le feuilleton quotidien de France 3, lancé en août 2014, est en perte de vitesse niveau audiences et son contrat arrive à échéance en fin d’année.







Mais la série marseille va-t-elle s’arrêtée comme annoncé par le Figaro le mois dernier ?







L’incertitude subsiste mais la décision devrait être prise dans les prochains jours, selon le Parisien. En effet, les négocations continuent et devraient se terminer à la fin du mois de mars.

Toujours selon le Parisien, France Télévision réfléchirait à l’éventualité de remplacer « Plus belle la vie » par un jeu, beaucoup moins coûteux. Et la série pourrait renaître de ses cendres sur une chaîne du groupe TF1, à qui appartient Newen.



Les fans de PBLV devraient être fixés la semaine prochaine.

