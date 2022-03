4.8 ( 6 )

« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui ! Laurent va t-il trouver la réponse ? C’est désormais une certitude, l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » sera dévoilée aujourd’hui. Après l’émission d’hier il ne restait plus que 2 cases sur cette étoile. Et elles vont disparaître même si notre maître de midi multiplient les mauvaises réponses. En clair, et pour vous faire court, vous découvrirez enfin le visage de la personnalité qui se cache derrière l’étoile.







« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse entièrement dévoilée aujourd’hui

Récapitulatif de tous les indices de l’étoile

un ponton en bois

des panneaux photovoltaïques

en image de fond, un paysage amazonien ?

Un oiseau bleu (celui de Twitter ?)

Le squelette d’une mâchoire (un requin ?)

Une poule

un diapason

un coeur rouge

une planche de surf

un dé astrologique

Récapitulatif des noms déjà proposés : Stomy Bugsy, Thomas Pesquet, Philippe de Dieuleveult, Yann Arthus-Bertrand, Mélanie Laurent, Elon Musk, Guillaume Canet, François Cluzet, Paule-Emile Victor, Henry Fonda, Steven Spielberg, Dwayne Johnson, Richard Dreyfus, Jean-Paul Rouve, Alain Chabat, Jim Carrey, Allain Bougrain-Dubourg, Julien Doré, Marion Cotillard, Roch Voisine, Commandant Cousteau, Georges Pernoud, Jean Dujardin, Thomas Dutronc, Jack Johnson, Steve Jobs, Denis Brogniart.

Rappelons que selon la rumeur il s’agit de Claire Keim ou de Greta Thunberg. Mais c’est désormais le nom de l’actrice française qui semble l’emporter.



Où en est Laurent ?

Concernant Laurent, il n’est toujours pas éliminé. Il affiche à ce jour 62 participations et 252.727 € de gains.

Les 12 coups de midi vidéo replay du mardi 15 mars 2022

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission d’hier, nous vous en proposons la vidéo du replay.

Retrouvez les 12 coups de midi aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 puis en replay sur MYTF1. et découvrez enfin qui se cache derrière l’étoile mystérieuse !

Mais Laurent ne va t-il pas être éliminé juste avant que cette étoile ne se dévoile ? Et quand bien même, reconnaîtra t-il du premier coup la personnalité en question ?

