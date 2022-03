Mask Singer saison 3 : découvrez des images inédites en avant-première (VIDEO)

4.2 ( 5 )

C’est demain que TF1 lancera la saison 3 de « Mask Singer », présentée par Camille Combal. Pour l’occasion, on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première le début du prime de ce vendredi 1er avril.







Et ça annonce du lourd parmi les célébrités qui vont se cacher dans les costumes de Mask Singer saison 3 !







En effet, on nous promet des célébrités françaises et internationales, qui cacheront leurs identités sous 12 nouveaux costumes. Certaines ont été récompensées par des prix prestigieux : Grammy Awards, Golden Globes, et même des médailles olympiques !

Parmi eux se cachent des recordmen du monde, ils ont vendu des dizaines de millions d’albums et ont été applaudis par des millions de spectateurs sur scène et au cinéma.



Les nouvelles célébrités en compétition sont masquées sous des costumes spectaculaires (le Caméléon, la Banane, le Cochon, le Cosmonaute ou encore l’Arbre…) et leur identité est dissimulée aux autres concurrents, à l’animateur, aux enquêteurs et au public.

Qu’ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes ou politiques… ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous, et pour cette nouvelle saison, ils seront entourés de décors et de mises en scène à couper le souffle !

