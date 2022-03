Présidentielle 2022 : un second tour serré entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? (sondages)

4.6 ( 11 )

Présidentielle 2022 sondages – Alors que c’est dans un peu plus de deux semaines qu’aura lieu la premier tour de l’élection présidentielle 2022, faisons un petit point sur les sondages.







Publicité





Aujourd’hui, selon le baromètre OpinionWay – Kéa Partners pour Les Echos et Radio Classique, Emmanuel Macron arriverait en tête du premier tour avec 28% des intentions de votes. Il serait suivi par Marine Le Pen avec 20%.







Publicité





Viennent ensuite : Jean-Luc Mélanchon 14%, Valérie Pécresse 12%, Eric Zemmour 9%, Yannick Jadot 5%, Fabien Roussel 4%, Jean Lassalle 3%, Anne Hidalgo 2%, Nathalie Arthaud 1%, Philippe Poutou 1%, et Nicolas Dupont-Aignan 1%.

A un mois du second tour, l’écart se resserre selon le nouveau sondage du baromètre quotidien OpinionWay – Kéa Partners pour « Les Echos ». Emmanuel Macron reste largement en tête avec 55% des intentions de votes face à Marine Le Pen, qui récolterait 45%.



Publicité





Marine Le Pen réduit ainsi l’écart avec le président sortant, il est passé de 18 à 10 points en deux semaines.

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1619 personnes inscrites sur listes électorales, issu d’un échantillon de 1710 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon est constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note