Marine Le Pen invitée du 19-45 sur M6 puis du 20 heures de TF1 ce soir, jeudi 24 mars 2022. Deux rendez-vous pour Marine Le Pen ce soir. En ce jeudi 24 mars 2022, Marine Le Pen sera l’invitée des JT de M6 et TF1.







Rendez-vous d’abord dans le 19-45 de M6. La candidate à l’élection présidentielle répondra aux questions de Xavier de Moulins.



Rendez-vous ensuite dans le 20 heures de TF1. Elle répondra en #direct sur le plateau aux questions de Gilles Bouleau.

À propos de la présidentielle

Un récent sondage confirme la tendance, à savoir une qualification de Marine Le Pen pour le second tour face à Emmanuel Macron et un deuxième tour beaucoup plus serré qu’initialement annoncé (voir ICI)

