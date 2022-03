« Prête-moi ta main » en mode rediffusion ce soir sur France 3 (jeudi 24 mars 2022)

4.5 ( 8 )

« Prête moi ta main » d’Eric Lartigau est en mode rediffusion ce soir sur France 3. Portée par Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg et la regrettée Bernadette Lafont, cette comédie française vous est proposée à partir de 21h10







« Prête-moi ta main » : rappel de l’histoire

La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé, couvé par sa mère et ses cinq soeurs. Cela aurait pu durer toute une vie, mais voilà… Lassées de le materner, sa mère et ses cinq soeurs décident qu’il est temps pour lui de se marier. Le plus vite possible! Cerné par sa famille qui ne pense plus qu’à ça, il élabore un plan: Trouver la femme parfaite qui va se faire passer pour sa fiancée et qui va lâchement l’abandonner le jour du mariage. Après ça, c’est sûr, plus personne n’osera même prononcer le mot mariage devant lui. Mais comment trouver cette perle rare ? Luis ne voit qu’une solution: la louer! Et justement, Emma, la soeur de son meilleur ami et collègue, vient d’arriver à Paris et cherche du travail. Ça y est le plan est en route. Au bout, la liberté pour Luis. Les plans, c’est bien sur le papier. Mais dans la vie, ça peut s’emballer…

Bande-annonce

On termine comme toujours avec les images, celle de la bande-annonce telle que proposée par France 3.



❤ Comment dire non à Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat ? 💍 « Prête-moi ta main », c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/kbinaCNlWS — France 3 (@France3tv) March 23, 2022

« Prête-moi ta main » une sympathique comédie à la fois drôle et émouvante à voir ou à revoir ce soir sur France 3 et sur france.TV

