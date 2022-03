EXCLU Plus belle la vie : Delphine prend tous les risques, Gabriel fait une erreur médicale (infos PBLV)

3.7 ( 14 )

EXCLU Plus belle la vie en avance : les intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 25 mars 2022 En cette fin de week-end, il est temps pour les accros au feuilleton quotidien « Plus belle la vie » de découvrir ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes. En effet, Stars Actu vous révèle ce qui va se passer, en avant-première et en exclusivité.







Et dans trois semaines, on peut vous dire que Delphine va prendre tous les risques pour aider Théo.

Delphine se fait passer pour une riche héritière. Elle joue toute la nuit au cercle de jeu et parvient à récupérer montre de Théo qu’Alexandre avait remporté. Delphine explique à Théo comment elle a fait pour se faire inviter dans ces soirées privées en passant par un collègue à elle qui est accro aux jeux et qui connait les Liberati.



Théo finit par avouer la vérité à sa mère : il doit énormément d’argent à Alexandre et aux Liberati, mais il va se refaire. Delphine abonde dans son sens dans le but qu’il rentre à la maison. Il accepte. Blanche quant à elle, ne veut plus que Noé voit Théo et demande à Franck de prévenir la police car cette histoire va trop loin. Franck est perdu et Delphine préfère rompre avec lui…

Franck capte que Delphine ne prend plus son traitement. Elle lui explique que les cachets diminuent trop ses facultés et qu’elle a besoin de toutes les capacités de son cerveau pour gagner au poker.

Delphine jubile, elle a gagné le pactole. Delphine et Théo rejoignent Franck qui les attendait dans la voiture. Tout va pouvoir rentrer dans l’ordre concernant les dettes de Théo. Ce dernier en phase « up » voudrait qu’ils partent tous les trois en voyage avec Coralie. Mais Delphine, plus mesurée parvient à remettre cette idée à plus tard…

Riva va être récompensé pour acte de bravoure pendant le blackout par la ville de Marseille. Control freak, Riva ne laisse rien au hasard et apprend son discours par cœur. Pour louper une interrogation, Kilian demande à Thomas d’assister à la remise de médaille… Le jour de la remise de médaille, si Kilian pense qu’il est déguisé en pingouin avec son costume, Riva ne pense qu’à lui. Il fait un long discourt devant l’auditoire, mais à aucun moment il ne parle de ses collègues et les remercie. Léa l’a mauvaise. De retour à l’hôpital, Rose le calcule à peine et est vexée…

Depuis sa décoration, Riva prend la grosse tête. A l’hôpital rien ne l’arrête, il donne les bons diagnostiques aux patients contrairement à Léa qui patauge. Jeanne annonce à Riva qu’il doit opérer quelqu’un en urgence. Léa pense que ce n’est pas raisonnable vu le nombre d’opérations prévues ce jour…

Le lendemain, afin que Riva se repose tranquillement, Thomas met son téléphone en silencieux. Riva endormi, n’entend pas les appels de Jeanne pour le prévenir que l’état de santé de Mme d’Anjoy se dégrade. Jeanne décide d’appeler Vidal à la rescousse. Ce dernier n’en croit pas ses yeux : Riva a opéré le mauvais rein de Mme d’Anjoy…

