« The Voice » du 12 mars 2022 : ce soir un père et son fils vont chacun tenter leur chance ! (vidéo)

5 ( 2 )

« The Voice » du 12 mars 2022. Ce soir suite de la nouvelle saison de « The Voice ». Et ça continue pour l’épreuve des auditions à l’aveugle. Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Nikos Aliagas, Amel Bent, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine.







« The Voice » du 12 mars 2022

Au programme ce soir de l’émotion, de la danse, la participation d’un visage bien connu des Français mais aussi, et c’est une première dans l’histoire du programme, un moment unique puisqu’un père et son fils vont chacun tenter leur chance lors de ces auditions.

Découvrez en images comment Fabien et Ugo s’apprêtent à vivre ce moment unique…



Fait rare dans #TheVoice un père et son fils vont chacun tenter leur chance aux Auditions à l’Aveugle✨

Voici comment Fabien et Ugo s’apprêtent à vivre ce moment unique💪

RDV samedi avec @amel_bent @VianneyMusique @LavoineOfficiel @florentpagny @Nolwennleroyoff & @nikosaliagas ✌️ pic.twitter.com/ZDbBMai3AC — The Voice : La Plus Belle Voix (@TheVoice_TF1) March 10, 2022

Vers un nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière, nouveau succès d’audience pour l’émission avec 4.42 millions de fidèles soit 22 % du public présent devant son poste de télévision.. Comme toujours grosses performances sur cibles avec jusqu’à 40% auprès des 15-24 ans ou 37% auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

#Audiences @TF1

De belles performances pour #TheVoice

📌 4,4M Tvsp

Large #Leadership sur cibles principales avec en moy sur la soirée

✅37% PDA FRDA-50A

✅28% PDA 25-49A

✅33% PDA 4-14A

✅40% PDA 15-24A

✅31% PDA 15-34A

RDV Samedi pour la suite des auditions à l’aveugle pic.twitter.com/ANjLlpa9eL — TF1 Pro (@TF1Pro) March 6, 2022

« The Voice », les auditions à l’aveugle continuent ce soir sur TF1 puis en replay sur MYTF1.

