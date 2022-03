« Un air d’Enfoirés » : artistes, invités et participants du concert des Enfoirés, ce soir sur TF1

5 ( 3 )

« Un air d’Enfoirés », tel est le titre du concert 2022 des Enfoirés. Il sera diffusé ce soir dès 21h10 sur TF1 ou en streaming vidéo sur MYTF1. Comme chaque année pas de replay afin de favoriser la vente des CD et DVD du concert. Le concert sera toutefois probablement rediffusé sur d’autres chaînes du groupe dans les prochains moins.







Publicité











Publicité





Un air d’Enfoirés »

En janvier 2022, les Enfoirés se sont produits à Sud de France Arena à Montpellier. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, trente-six artistes de renom ont répondu présent, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Cette année est une année particulière en raison de la situation sanitaire actuelle avec un spectacle tout en sobriété et sans public. De beaux moments d’émotion et de rire sont au rendez-vous. Les Enfoirés nous invitent à un voyage dans l’espace et le temps, au gré de leur fantaisie et de leur imagination. Sur terre, en l’air, sur un campus universitaire, dans un aéroport direction…

Les 22 tableaux du spectacle, dont quelques sketchs, se succèdent en mêlant poésie, émotion, grains de folie et nostalgie. Entre Plus Haut, En apesanteur, Fuir le bonheur, Je reviens te chercher, Diamonds, Le Reste, Question de feeling, Ordinaire ou encore La Seine, les artistes nous entraînent dans de magnifiques tableaux à travers des jeux de scène et de lumières époustouflants.



Publicité





Artistes, invités et participants du concert des Enfoirés 2022

Trente-six artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2022, Il y aura toujours un rendez-vous, écrit et composé par Jacques Veneruso, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal et sont présents sur scène : Amir, Julien Arruti, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Tarek Boudali, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Claudio Capéo, Renaud Capuçon, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Pauline Déroulède, Arnaud Ducret, Patrick Fiori, Elodie Fontan, Jérémy Frérot, Garou, Marie-Agnès Gillot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Gérard Jugnot, Philippe Lacheau, Catherine Lara, Nolwenn Leroy, Isabelle Nanty, Ofenbach, Thomas Pesquet, Laure Pester, Alice Pol, Anne Sila, MC Solaar, Kylian Mbappé, Soprano, Vianney et Zazie.

Les « petits nouveaux » de la promotion 2022 à faire leur entrée parmi la troupe sont Arnaud Ducret, Jérémy Frérot, Joyce Jonathan, Camélia Jordana, Ofenbach et Anne Sila.

Avec la présence exceptionnelle de Renaud Capuçon, Pauline Déroulède, Catherine Lara, Kylian Mbappé, et Thomas Pesquet.

« Un air d’Enfoirés » : bande-annonce

🥁 Le compte à rebours est lancé ! Rendez-vous le vendredi 4 mars à 21h10 pour le nouveau concert « 2022 Un air d’Enfoirés » en simultané sur @TF1 et @francebleu On compte sur vous ❤️ @restosducoeur#Enfoirés2022 pic.twitter.com/5Q8xQbUiHZ — Les Enfoirés (@enfoires) February 12, 2022

Pour aider les Restos du Coeur

Le double CD et le DVD seront mis en vente dès samedi au profit des Restos du coeur ! Pour mémoire, chaque vente permets de distribuer 17 repas. Alors plus que jamais, ils comptent sur vous!

Et sinon vous pouvez faire un don en cliquant ICI.

Juste après…

L’émission « Il y a toujours un rendez-vous avec les Restos du Cœur » présentée par Anne-Claire Coudray

Dans cette émission présentée par Anne-Claire Coudray, les Restos du Cœur et son président Patrice Douret, vous donnent rendez-vous aux quatre coins de la France à la rencontre de ses femmes et de ses hommes qui luttent, chacun à leur manière, contre la précarité, et pour ne laisser personne de côté.

Après l’enregistrement cette année sans public des concerts des Enfoirés, Patrick Bruel prolonge son engagement en venant apporter son soutien aux bénévoles et aux personnes accueillies par les Restos dans un centre de l’association. Aux détours de ses échanges, il se livre sur les raisons qui le poussent à soutenir les Restos depuis tant d’années…

Le documentaire mettra également en lumière l’engagement des bénévoles des Restos. Comme Raymonde. A 80 ans, cette bénévole a répondu présente au tout premier rendez-vous donné par Coluche ! Dans ce documentaire, elle nous ouvre les portes du centre de distribution dont elle est responsable depuis tant d’années sans relâche. Mais la relève est assurée ! Adrien lui, a seulement 23 ans, mais il a déjà des responsabilités au sein de l’association, et il n’a pas l’intention de s’arrêter là, car en étant sur le terrain, il mesure chaque jour les besoins…

En effet, les bénéficiaires ont besoin d’eux, comme Lolita. Cette mère de famille, inscrite à la distribution alimentaire, ne louperait son rendez-vous pour rien au monde. A chaque visite aux Restos du Cœur, elle retrouve le sourire en échangeant quelques mots avec Sabine, bénévole au centre de Gien.

Michel, lui, a rendez-vous avec son rêve, celui de devenir chauffeur de car. Sortie du circuit de l’emploi depuis 4 ans, il tente de retrouver confiance grâce aux chantiers d’insertion professionnelle des Restos…

Christian, lui, donne rendez-vous dans les recoins les plus isolés des Cévennes. Avec son centre de distribution itinérant, il parcourt plus de 100 km par jour, de villages en villages, pour partir à la rencontre des personnes les plus isolées…

Le dernier rendez-vous avec les Restos a lieu en ligne… leur nouveau combat : c’est la fracture numérique ! Alors chaque semaine Laure-Marie forme des personnes accompagnées par les Restos à l’utilisation des outils de nouvelles technologies, indispensables pour leur permettre de se reconnecter à la vie, active…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note